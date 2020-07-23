Федерико Маригозу - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Маригозу
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кальяри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Маригозу
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кальяри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2020
|79' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.07.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|26.07.2020
|79' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|23.07.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)