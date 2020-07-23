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    Федерико Маригозу - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Федерико
    Фамилия Маригозу
    Команда Кальяри
    Состав Молодежный
    Родной город Кальяри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2020 79' -90' Милан (Милан) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    29.07.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 Ювентус (Турин)
    26.07.2020 79' -90' Кальяри (Кальяри) 0:1 Удинезе (Удине)
    23.07.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Кальяри (Кальяри)
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