Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jota - статистика

Завершил карьеру
#4 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
1' - 90'
16'
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
1' - 90'
29'
69'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фамаликан
3 : 2
06.04.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Визела
0 : 4
31.03.2024
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
4 : 1
16.03.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Визела
2 : 1
09.03.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Бенфика
6 : 1
18.02.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
0 : 1
13.02.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 1
04.02.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
47'
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
5 : 0
28.01.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Визела
2 : 5
18.01.2024
Спортинг
87' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Эштрела
1 : 1
06.01.2024
Визела
86' - 90'
Главные новости
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
23:05
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
22:33
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
3
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
2
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+