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    Илья Голосов - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Голосов
    Команда Кубань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 2001 (21 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -46' Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    05.10.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (2:4)п    		 Кубань (Краснодар)
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