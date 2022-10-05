Илья Голосов - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Голосов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Илья
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Голосов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -46'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)