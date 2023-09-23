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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Арсенал
Волгарь - Арсенал: обзор матча 23 сентября 2023
Волгарь
23.09.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
33'
Д. Лесников
16'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Арсенал
86'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
И. Гелоян
Желтая карточка
Д. Ткачук
74'
Замена
К. Косарев
️️️️
Т. Жамалетдинов
74'
Замена
Э. Атабаев
️️️️
Д. Кленкин
74'
66'
Замена
️️️️
В. Левин
66'
Замена
К. Гираев
️️️️
Д. Окоронкво
50'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
А. Макаров
50'
Замена
И. Голосов
️️️️
С. Ткачев
46'
Вторая желтая
И. Быковский
Желтая карточка
Е. Прошкин
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лесников
33'
30'
Желтая карточка
И. Быковский
18'
Желтая карточка
М. Кайнов
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
4-2-1-3
71
Одоевский
28
Прошкин
58
Зуев
22
Хомуха
55
Шляков
7
Смирнов
4
Кленкин
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
3-1-3-2-1
80
Кокарев
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
94
Быковский
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
21
Макаров
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
4
Кленкин
18
Атабаев
18
Атабаев
4
Кленкин
75
Жамалетдинов
22
Косарев
22
Косарев
75
Жамалетдинов
20
Окоронкво
9
Гираев
9
Гираев
20
Окоронкво
11
Ткачев
61
Голосов
61
Голосов
11
Ткачев
10
Гелоян
4
Нижегородов
4
Нижегородов
10
Гелоян
21
Макаров
18
Ндука
18
Ндука
21
Макаров
Остались в запасе
Волгарь
Арсенал
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
11
Александр Болонин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
11
Александр Болонин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Волгарь - Арсенал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
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Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
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