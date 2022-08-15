Шакил Мур - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Шакил
|Фамилия
|Мур
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Шакил
|Фамилия
|Мур
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|03.10.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.09.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|84'
|04.09.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|90'
|01.09.2022
|1' -88'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|22.08.2022
|1' -50'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:0
|Даллас (Даллас)
|15.08.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|07.08.2022
|1' -80'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|04.08.2022
|1' -73'
|Портленд (Портленд)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)