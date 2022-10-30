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    Родри - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Родриго
    Фамилия Санчес Родригес
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 2000 (23 года)
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 79' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    6' 42'
    04.02.2023 1' - 90' Бетис 3:4 Сельта Испания. Примера, 20 тур
    01.02.2023 77' - 90' Бетис 1:2 Барселона Испания. Примера, 17 тур
    28.01.2023 1' - 67' Хетафе 0:1 Бетис Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 17 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -79' Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    6' 42'
    04.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    01.02.2023 77' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Барселона (Барселона)
    28.01.2023 1' -67' Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.01.2023 60' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    08.01.2023 74' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Бетис (Севилья)
    29.12.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    10.11.2022 58' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    06.11.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    30.10.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    23.10.2022 1' -65' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    19.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    16.10.2022 1' -63' Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    63'
    09.10.2022 1' -37' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    02.10.2022 1' -72' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    18.09.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Жирона (Жирона)
    11.09.2022 1' -69' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    61'
    03.09.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    26.08.2022 1' -46' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 1' -64' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    15.08.2022 1' -87' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
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