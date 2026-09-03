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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Араби
Родри
Статистика
€ 2,80 млн
Родри - статистика
Аль-Араби
16 февраля 2000 (26)
#10 | Полузащитник
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
1' - 90'
45'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
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Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 4 тур
Реал
2 : 0
01.09.2024
Бетис
1' - 72'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2024
Бетис
76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
15.08.2024
Жирона
59' - 90'
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