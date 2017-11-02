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Хайко Вестерманн
Статистика
Хайко Вестерманн - статистика
Завершил карьеру
14 августа 1983 (43), Альценау
#16 | Защитник
190 см | 87 кг
Германия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Риека
1 : 4
02.11.2017
Аустрия
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Аустрия
1 : 3
19.10.2017
Риека
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Аустрия
0 : 1
24.08.2017
Осиек
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Осиек
1 : 2
17.08.2017
Аустрия
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕЛ
1 : 2
02.08.2017
Аустрия
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Аустрия
0 : 0
27.07.2017
АЕЛ
1' - 90'
21'
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