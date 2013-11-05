Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008