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МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Wyatt Omsberg
Статистика
Wyatt Omsberg - статистика
Нью-Инглэнд Революшн
#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
19.10.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
28.09.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
20.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
14.09.2025
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
3 : 2
07.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн
69' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
31.08.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Коламбус
1 : 2
24.08.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
17.08.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
10.08.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
26.07.2025
Монреаль
1' - 75'
США. МЛС, 35 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
20.07.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 3
17.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
66' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Остин
0 : 0
13.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
10.07.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
06.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
29.06.2025
Колорадо
1' - 81'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 3
26.06.2025
Нэшвилл
65' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
15.06.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 3
01.06.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
3 : 3
25.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
70' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
18.05.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
3 : 3
11.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
70' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
29.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 37'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
16.03.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
09.03.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
02.03.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
0 : 0
23.02.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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