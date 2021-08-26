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Скотт Браун
Статистика
Скотт Браун - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1985 (41)
#8 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Шотландия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Абердин
1 : 3
26.08.2021
Карабах
1' - 90'
64'
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1 : 0
19.08.2021
Абердин
1' - 90'
55'
Лига конференций, 3 раунд
Абердин
2 : 1
12.08.2021
Брейдаблик
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хэкен
2 : 0
29.07.2021
Абердин
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Абердин
5 : 1
22.07.2021
Хэкен
1' - 90'
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