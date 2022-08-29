Пипа - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Авила
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Авила
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -89'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|90'
|30.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|09.10.2022
|1' -38'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|18.09.2022
|63' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|46' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|03.09.2022
|1' -66'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|29.08.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|46' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|57'