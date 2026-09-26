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Испания. Сегунда
Команды
Сабадель
Пипа
Статистика
€ 1,20 млн
Пипа - статистика
Сабадель
26 января 1998 (28)
#2 | Защитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Сельта (Б)
1 : 1
26.09.2026
Сабадель
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
80' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сабадель
3 : 2
07.09.2026
Кордоба
82' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
62' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
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Англия. Чемпионшип 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сабадель
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Сельта (Б)
1 : 1
26.09.2026
Сабадель
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
80' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сабадель
3 : 2
07.09.2026
Кордоба
82' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
62' - 90'
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