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МЛС 2026
Команды
Шарлотт
Пеп Бьель
Статистика
€ 5,50 млн
Пеп Бьель - статистика
Шарлотт
5 сентября 1996 (30)
#16 | Полузащитник
167 см | 64 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
74'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 89'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
17'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 89'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
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Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
25
12
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
74'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 89'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
17'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 89'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
1' - 79'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
18'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
1' - 82'
7'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 2
23.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
45'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 88'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
1' - 87'
84'
50'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 88'
38'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
52'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
68'
США. МЛС, 9 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
33'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
1' - 84'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
80'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 83'
54'
14'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
1' - 90'
55'
68, 90'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
1' - 78'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
1' - 90'
73'
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