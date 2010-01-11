Хамер Буазза - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хамер
|Фамилия
|Буазза
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Хамер
|Фамилия
|Буазза
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алжир
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2010
|1' -59'
|Нигерия
|1:0
|Алжир
|28.01.2010
|Был в запасе
|Алжир
|0:4
|Египет
|24.01.2010
|91' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:3
|Алжир
|93'
|18.01.2010
|1' -67'
|Ангола
|0:0
|Алжир
|14.01.2010
|70' -90'
|Мали
|0:1
|Алжир
|11.01.2010
|79' -90'
|Малави
|3:0
|Алжир