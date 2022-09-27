Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Чемпионат Шотландии 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2007/2008