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Стивен Дэвис
Статистика
Стивен Дэвис - статистика
Завершил карьеру
1 января 1985 (41), Баллимена
#10 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Северная Ирландия
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Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
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Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
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Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Северная Ирландия
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Греция
3 : 1
27.09.2022
Северная Ирландия
1' - 90'
18'
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
2 : 1
24.09.2022
Косово
1' - 90'
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
2 : 2
12.06.2022
Кипр
1' - 90'
68'
Лига наций, 3 тур
Косово
3 : 2
09.06.2022
Северная Ирландия
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Кипр
0 : 0
05.06.2022
Северная Ирландия
1' - 77'
Лига наций, 1 тур
Северная Ирландия
0 : 1
02.06.2022
Греция
1' - 90'
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