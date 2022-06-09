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Расписание матчей
Лига наций
Косово - Северная Ирландия
Косово - Северная Ирландия: обзор матча 09 июня 2022
Косово
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа C2, 3 тур
3 : 2
Завершен
Северная Ирландия
9'
В. Мурики (П)
19'
З. Битики
52'
В. Мурики
45'
Ш. Ловери
83'
Д. Баллард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Северная Ирландия
Желтая карточка
И. Дрешевич
90'
88'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Замена
Э. Сахити
️️️️
М. Рашица
88'
83'
ГОЛ! 3:2!
Д. Баллард
Пас отдал
Д. Томпсон
Замена
Т. Домджони
️️️️
В. Бериша
79'
73'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Сэйвилл
68'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
А. Маккэнн
68'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Лафферти
68'
Замена
Г. Уит
️️️️
Ш. Ловери
ГОЛ! 3:1!
В. Мурики
52'
45'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ловери
29'
Желтая карточка
Ш. Ловери
ГОЛ! 2:0!
З. Битики
Пас отдал
М. Рашица
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Мурики
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
21
Донат Ррудхани
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
16
Алистер Маккэнн
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ПЗ
20
Броди Спенсер
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Конор МакМенамин
АП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Косово
12
Висар Бекай
ВР
10
Эмир Сахити
ЛВ
10
Арбер Зенели
ЛВ
17
Бенжамин Кололли
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Лайам Доннелли
ОП
19
Ши Чарльз
ОП
18
Гэвин Уит
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
4-3-2-1
1
Уйкани
5
Дрешевич
13
Ррахмани
20
Кастрати
4
Криезиу
8
Муслия
14
Бериша
21
Ррудхани
7
Битики
7
Рашица
18
Мурики
4-3-1-2
23
Пикок-Фаррел
4
Баллард
22
Браун
5
Эванс
16
Маккэнн
20
Спенсер
6
Сэйвилл
8
Дэвис
7
МакМенамин
9
Ловери
10
Лафферти
14
Бериша
0
Домджони
0
Домджони
14
Бериша
7
Рашица
10
Сахити
10
Сахити
7
Рашица
16
Маккэнн
19
Чарльз
19
Чарльз
16
Маккэнн
9
Ловери
18
Уит
18
Уит
9
Ловери
6
Сэйвилл
6
Томпсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
10
Лафферти
9
Чарльз
9
Чарльз
10
Лафферти
Остались в запасе
Косово
Северная Ирландия
12
Висар Бекай
ВР
17
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
10
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Бернар Шалланд
23
Тревор Карсон
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Лайам Доннелли
ОП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
17
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
10
Арбер Зенели
ЛВ
Остались в запасе
23
Тревор Карсон
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Лайам Доннелли
ОП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Косово - Северная Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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