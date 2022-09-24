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Расписание матчей
Лига наций
Северная Ирландия - Косово
Северная Ирландия - Косово: обзор матча 24 сентября 2022
Северная Ирландия
24.09.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа C2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Косово
82'
Г. Уит
90+3'
Д. Магеннис
58'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Косово
ГОЛ! 2:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
Г. Уит
90'
+3
Замена
А. Маккэнн
️️️️
С. Дэвис
90'
+2
87'
Замена
З. Битики
️️️️
Э. Рашани
ГОЛ! 1:1!
Г. Уит
Пас отдал
Ш. Ловери
82'
79'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Ф. Муслия
Замена
Г. Уит
️️️️
К. Эванс
77'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Льюис
77'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Чарльз
77'
69'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Рашица
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Сэйвилл
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
44'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
25
Кофи Балмер
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
7
Зимер Битики
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Хекуран Криэциу
ОП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
4
Илир Красники
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
3-2-2-2
23
Пикок-Фаррел
13
Эванс
5
Эванс
5
Фланаган
3
Льюис
2
Брэдли
8
Дэвис
6
Сэйвилл
9
Чарльз
21
Магеннис
3-3-3-1
1
Мурич
3
Алити
5
Дрешевич
2
Хадергьонай
8
Фазлийи
8
Муслия
21
Ррудхани
7
Рашица
9
Целина
11
Рашани
18
Мурики
3
Льюис
3
Фергюсон
3
Фергюсон
3
Льюис
8
Дэвис
16
Маккэнн
16
Маккэнн
8
Дэвис
6
Сэйвилл
6
Томпсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
13
Эванс
18
Уит
18
Уит
13
Эванс
9
Чарльз
9
Ловери
9
Ловери
9
Чарльз
8
Муслия
19
Лосаж
19
Лосаж
8
Муслия
7
Рашица
10
Зенели
10
Зенели
7
Рашица
11
Рашани
7
Битики
7
Битики
11
Рашани
Остались в запасе
Северная Ирландия
Косово
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
25
Кофи Балмер
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Хекуран Криэциу
ОП
4
Илир Красники
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
25
Кофи Балмер
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Хекуран Криэциу
ОП
4
Илир Красники
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Северная Ирландия - Косово
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
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