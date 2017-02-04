Стивен Тэйлор - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1986 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1986 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2017
|1' -45'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|11.02.2017
|1' -26'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.02.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Рединг (Рединг)