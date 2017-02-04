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    Стивен Тэйлор - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Тэйлор
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1986 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2017 1' -45' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    01.04.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    11.02.2017 1' -26' Астон Вилла (Бирмингем) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.02.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Рединг (Рединг)
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