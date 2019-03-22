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    Эмре Белезоглу - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Эмре
    Фамилия Белезоглу
    Команда Истанбул Башакшехир
    Состав Основной
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1980 (42 года)
    Рост 171
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Турция 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2019 Был в запасе Турция 0:0 Исландия
    14.10.2019 Был в запасе Франция 1:1 Турция
    11.10.2019 1' -90' Турция 1:0 Албания
    10.09.2019 Был в запасе Молдавия 0:4 Турция
    11.06.2019 Был в запасе Исландия 2:1 Турция
    25.03.2019 Был в запасе Турция 4:0 Молдавия
    22.03.2019 1' -90' Албания 0:2 Турция
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