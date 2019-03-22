Эмре Белезоглу - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Белезоглу
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Белезоглу
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Турция
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2019
|Был в запасе
|Турция
|0:0
|Исландия
|14.10.2019
|Был в запасе
|Франция
|1:1
|Турция
|11.10.2019
|1' -90'
|Турция
|1:0
|Албания
|10.09.2019
|Был в запасе
|Молдавия
|0:4
|Турция
|11.06.2019
|Был в запасе
|Исландия
|2:1
|Турция
|25.03.2019
|Был в запасе
|Турция
|4:0
|Молдавия
|22.03.2019
|1' -90'
|Албания
|0:2
|Турция