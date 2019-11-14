Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок УЕФА 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008