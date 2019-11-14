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Эмре Белезоглу
Статистика
Эмре Белезоглу - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1980 (46), Стамбул
#25 | Полузащитник
171 см | 67 кг
Турция
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок УЕФА 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Турция
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Турция
0 : 0
14.11.2019
Исландия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Франция
1 : 1
14.10.2019
Турция
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Турция
1 : 0
11.10.2019
Албания
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Молдавия
0 : 4
10.09.2019
Турция
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Исландия
2 : 1
11.06.2019
Турция
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Турция
4 : 0
25.03.2019
Молдавия
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Албания
0 : 2
22.03.2019
Турция
1' - 90'
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