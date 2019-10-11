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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Турция - Албания
Турция - Албания: обзор матча 11 октября 2019
Турция
11.10.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 7 тур
1 : 0
Завершен
Албания
90'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Албания
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
90'
87'
Желтая карточка
Б. Джимсити
83'
Желтая карточка
А. Абраши
Желтая карточка
О. Туфан
69'
Желтая карточка
К. Айхан
26'
12'
Желтая карточка
Л. Мемушай
7'
Желтая карточка
К. Баре
Желтая карточка
М. Демирал
7'
4'
Желтая карточка
К. Дермаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Турция
23
Синан Болат
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
4-3-2
1
Гюнок
3
Демирал
22
Айхан
14
Текдемир
2
Челик
10
Чалханоглу
0
Белезоглу
6
Туфан
9
Тосун
17
Йылмаз
3-2-3-2
1
Стракоша
18
Исмайли
17
Дермаку
6
Джимсити
3
Леньяни
5
Везели
9
Мемушай
8
Гясула
7
Баре
7
Манай
16
Цикалеши
Остались в запасе
Турция
Албания
11
Юсуф Языджи
АП
8
Омер Байрам
ЛЗ
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Кенан Караман
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Этрит Бериша
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Остались в запасе
11
Юсуф Языджи
АП
8
Омер Байрам
ЛЗ
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Кенан Караман
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Статистика матча Турция - Албания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
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Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
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