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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Турция
Молдова - Турция: обзор матча 10 сентября 2019
Молдова
10.09.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 6 тур
0 : 4
Завершен
Турция
37'
Д. Тосун
57'
Д. Тюрук
79'
Д. Тосун
88'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Турция
88'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Языджи
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тосун
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тюрук
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Д. Токез
Начало матча
Статистика матча Молдова - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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