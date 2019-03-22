Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Турция
Албания - Турция: обзор матча 22 марта 2019
Албания
22.03.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Турция
21'
Б. Йылмаз
55'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Турция
Желтая карточка
Т. Джака
86'
55'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чалханоглу
47'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
А. Исмайли
45'
+2
Желтая карточка
И. Баллиу
39'
30'
Желтая карточка
Д. Тосун
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Тосун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Таулант Джака
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Армандо Садику
ЦФ
Турция
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
11
Юсуф Языджи
АП
19
Юнус Малли
АП
3-2-3-1-1
1
Бериша
18
Исмайли
5
Везели
6
Джимсити
2
Баллиу
4
Хюсай
14
Джака
22
Абраши
9
Мемушай
11
Узуни
19
Балай
3-2-3-2
1
Гюнок
7
Генюл
3
Али Калдырым
3
Демирал
22
Айхан
14
Текдемир
10
Чалханоглу
5
Йокушлу
0
Белезоглу
17
Йылмаз
9
Тосун
Остались в запасе
Албания
Турция
13
Насер Алийи
ЛЗ
9
Эрос Грезда
ПВ
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
11
Юсуф Языджи
АП
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
9
Эрос Грезда
ПВ
23
Албан Ходжа
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
11
Юсуф Языджи
АП
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Албания - Турция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Лоро Боричи
Новости команд
Все
Албания
Турция
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+