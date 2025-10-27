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Сан-Диего
Emmanuel Boateng
Статистика
Emmanuel Boateng - статистика
Сан-Диего
#24 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
2 : 1
27.10.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 51 тур
Портленд
0 : 4
19.10.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 4
05.10.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сан-Диего
0 : 1
28.09.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сан-Диего
1 : 3
14.09.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес
1 : 2
01.09.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.08.2025
Сан-Диего
75' - 90'
86'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
0 : 2
10.08.2025
Сан-Диего
64' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Сан-Диего
2 : 0
26.07.2025
Нэшвилл
76' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сан-Диего
1 : 1
20.07.2025
Ванкувер Уайткепс
84' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Сан-Диего
0 : 1
17.07.2025
Торонто
60' - 90'
90'
США. МЛС, 32 тур
Чикаго Файр
1 : 2
13.07.2025
Сан-Диего
81' - 90'
82'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Диего
3 : 4
06.07.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 3
29.06.2025
Сан-Диего
90' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 5
26.06.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 4
15.06.2025
Сан-Диего
67' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
0 : 0
18.05.2025
Канзаc Сити
81' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сан-Диего
2 : 0
15.05.2025
Колорадо
87' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 2
11.05.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сан-Диего
5 : 0
04.05.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
1 : 3
27.04.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Остин
2 : 1
23.03.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 3
09.03.2025
Сан-Диего
64' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сан-Диего
0 : 0
02.03.2025
Сент-Луис
Был в запасе
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