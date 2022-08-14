Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Alex Bono - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Alex Bono
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 22 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    01.10.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:1 Интер (Майами)
    18.09.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 4:0 Торонто (Торонто)
    11.09.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 4:2 Торонто (Торонто)
    05.09.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    01.09.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    28.08.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:2 Торонто (Торонто)
    21.08.2022 1' -90' Интер (Майами) 2:1 Торонто (Торонто)
    18.08.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 3:1 Портленд (Портленд)
    07.08.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:4 Торонто (Торонто)
    24.07.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 4:0 Шарлотт (Шарлотт)
    17.07.2022 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Торонто (Торонто)
    10.07.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.07.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:2 Сиэтл (Сиэтл)
    30.06.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 1:2 Коламбус (Коламбус)
    26.06.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    19.06.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:0 Торонто (Торонто)
    14.05.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 0:1 Орландо Сити (Орландо)
    08.05.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Торонто (Торонто)
    05.05.2022 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:0 Торонто (Торонто)
    30.04.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    25.04.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 5:4 Торонто (Торонто)
    17.04.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    10.04.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    02.04.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19.03.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    12.03.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:1 Торонто (Торонто)
    05.03.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    27.02.2022 1' -90' Даллас (Даллас) 1:1 Торонто (Торонто)
    • Читайте нас: 
    11