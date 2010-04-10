|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2010
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.07.2010
|1' -43'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|17.07.2010
|65' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.07.2010
|73' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|05.07.2010
|81' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|85'
|14.05.2010
|1' -66'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|10.04.2010
|74' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)