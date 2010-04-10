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    Владислав Закоптелов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Закоптелов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник пермской СДЮШОР
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
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