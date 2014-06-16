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    Джозеф Йобо - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джозеф
    Фамилия Йобо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1980 (42 года)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигерия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.06.2014 1' -90' Франция 2:0 Нигерия
    90'
    25.06.2014 1' -90' Нигерия 2:3 Аргентина
    22.06.2014 1' -90' Нигерия 1:0 Босния и Герцеговина
    16.06.2014 29' -90' Иран 0:0 Нигерия
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