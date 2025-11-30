Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Amund Wichne - статистика

Хаугесунд
#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
4 : 1
18.10.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Буде-Глимт
2 : 0
05.10.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Хаугесунд
2 : 3
29.09.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
2 : 0
21.09.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Хаугесунд
0 : 3
14.09.2025
Русенборг
1' - 90'
5'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
2 : 2
31.08.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
2 : 3
24.08.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 2
10.08.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
0 : 2
13.07.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
06.07.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 0
29.06.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
4 : 0
22.06.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Хаугесунд
0 : 4
01.06.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Хаугесунд
0 : 2
25.05.2025
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Русенборг
1 : 0
16.05.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 4
11.05.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Мольде
2 : 1
04.05.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Викинг
5 : 1
30.04.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
27.04.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Брюне
3 : 1
21.04.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
1 : 0
30.03.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+