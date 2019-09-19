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    Эфстатиос Алонефтис - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Эфстатиос
    Фамилия Алонефтис
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Никосия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1983 (39 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2020 1' -62' Базель (Базель) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    20.02.2020 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Базель (Базель)
    12.12.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Севилья (Севилья)
    07.11.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Карабах (Агдам)
    24.10.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:2 АПОЭЛ (Никосия)
    03.10.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    19.09.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 3:4 Дюделанж (Дюделанж)
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