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Эфстатиос Алонефтис
Статистика
Эфстатиос Алонефтис - статистика
Завершил карьеру
29 марта 1983 (43), Никосия
#46 | Полузащитник
170 см | 65 кг
Кипр
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Базель
1 : 0
27.02.2020
АПОЭЛ
1' - 62'
Лига Европы, 1/16 финала
АПОЭЛ
0 : 3
20.02.2020
Базель
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
АПОЭЛ
1 : 0
12.12.2019
Севилья
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
АПОЭЛ
2 : 1
07.11.2019
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Карабах
2 : 2
24.10.2019
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Севилья
1 : 0
03.10.2019
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
АПОЭЛ
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19.09.2019
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