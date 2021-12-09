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Артур Боруц
Статистика
Артур Боруц - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1980 (46), Седльце
#1 | Вратарь
193 см | 88 кг
Польша
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Товарищеские матчи 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
4
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Легия
0 : 1
09.12.2021
Спартак
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Спартак
0 : 1
15.09.2021
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Легия
2 : 1
26.08.2021
Славия
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Славия
2 : 2
19.08.2021
Легия
1' - 90'
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