Статистика по турнирам

Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Шотландии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Товарищеские матчи 2007