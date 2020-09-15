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Джохор
Bergson
Статистика
Bergson - статистика
Джохор
#9 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
46' - 90'
87'
87'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Джохор
11
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 1
17.04.2026
Джохор
76' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Санфречче Хиросима
1 : 0
11.03.2026
Джохор
86' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
3 : 1
04.03.2026
Санфречче Хиросима
51' - 90'
63'
64'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Джохор
1 : 0
17.02.2026
Виссел Кобе
1' - 70'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
10.02.2026
Джохор
90' - 90'
23'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
0 : 0
09.12.2025
Шанхай Порт
1' - 80'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Мельбурн Сити
2 : 0
25.11.2025
Джохор
1' - 90'
90'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Джохор
3 : 1
05.11.2025
Шанхай Шэньхуа
85' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 2
21.10.2025
Джохор
89' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Джохор
0 : 0
30.09.2025
Матида Зельвия
1' - 65'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 1
16.09.2025
Джохор
74' - 90'
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