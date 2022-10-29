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    Уго Льорис - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Уго
    Фамилия Льорис
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Родной город Ницца
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 78
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 21 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    23.01.2023 1' -90' Фулхэм (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    19.01.2023 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    15.01.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    14'
    04.01.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    01.01.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    26.12.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:3 Лидс (Лидс)
    06.11.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.10.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 2:3 Тоттенхэм (Лондон)
    23.10.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    19.10.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    15.10.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    08.10.2022 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    01.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 6:2 Лестер (Лестер)
    03.09.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    31.08.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    28.08.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    20.08.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.08.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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