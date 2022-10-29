Уго Льорис - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Льорис
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Льорис
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|21
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|23.01.2023
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|19.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.01.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|14'
|04.01.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.01.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:3
|Лидс (Лидс)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.10.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|19.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|08.10.2022
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|6:2
|Лестер (Лестер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|31.08.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.08.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.08.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.08.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)