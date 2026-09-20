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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Dave Romney
Статистика
Dave Romney - статистика
Сан-Хосе
#4 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 69'
69'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 69'
69'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
57'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
69' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
75'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
69' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
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