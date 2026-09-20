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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Joe Willis
Статистика
Joe Willis - статистика
Нэшвилл
#1 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
37
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
4 : 0
09.11.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
2 : 1
02.11.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
3 : 1
25.10.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Нэшвилл
2 : 5
19.10.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Монреаль
1 : 1
04.10.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Нэшвилл
3 : 1
28.09.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Орландо Сити
3 : 2
21.09.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Цинциннати
2 : 1
14.09.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Нэшвилл
0 : 1
31.08.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Нэшвилл
5 : 1
24.08.2025
Орландо Сити
1' - 90'
71'
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
18.08.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Сент-Луис
3 : 1
10.08.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Сан-Диего
2 : 0
26.07.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Нэшвилл
1 : 0
20.07.2025
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 0
17.07.2025
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Интер Майами
2 : 1
13.07.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Нэшвилл
1 : 0
06.07.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
29.06.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 3
26.06.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Чикаго Файр
0 : 2
15.06.2025
Нэшвилл
1' - 90'
90'
США. МЛС, 24 тур
Нэшвилл
2 : 2
31.05.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
2 : 2
29.05.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Торонто
1 : 2
25.05.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нэшвилл
0 : 0
18.05.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нэшвилл
2 : 1
15.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 1
11.05.2025
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
03.05.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
7 : 2
27.04.2025
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 0
20.04.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 1
13.04.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нэшвилл
1 : 2
30.03.2025
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нэшвилл
3 : 0
23.03.2025
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Филадельфия Юнион
1 : 3
16.03.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
09.03.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
02.03.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
0 : 0
23.02.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
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