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Серж Гакпе
Статистика
Серж Гакпе - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1987 (39)
#6 | Нападающий
177 см | 71 кг
Того | Франция
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2013
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Аполлон
0 : 4
29.08.2019
ПСВ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ПСВ
3 : 0
22.08.2019
Аполлон
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Аполлон
3 : 1
15.08.2019
Аустрия
1' - 90'
45'
Лига Европы,
Аполлон
3 : 1
01.08.2019
Шэмрок Роверс
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Шэмрок Роверс
2 : 1
25.07.2019
Аполлон
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