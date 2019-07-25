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    Серж Гакпе - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Серж
    Фамилия Гакпе
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 4 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 1' -90' Аполлон (Лимассол) 0:4 ПСВ (Эйндховен)
    22.08.2019 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 Аполлон (Лимассол)
    15.08.2019 1' -90' Аполлон (Лимассол) 3:1 Аустрия (Вена)
    45'
    01.08.2019 1' -90' Аполлон (Лимассол) 3:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    25.07.2019 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 2:1 Аполлон (Лимассол)
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