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    Эрик Аддо - статистика

    Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Аддо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 ноября 1978 (44 года)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2010 90' -90' Гана 0:1 Египет
    28.01.2010 Был в запасе Гана 1:0 Нигерия
    24.01.2010 79' -90' Ангола 0:1 Гана
    19.01.2010 Был в запасе Буркина-Фасо 0:1 Гана
    15.01.2010 1' -90' Кот-д'Ивуар 3:1 Гана
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