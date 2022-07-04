Максим Елеев - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Елеев
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 2001 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Елеев
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|82' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)