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МЛС 2026
Команды
Колорадо
Зак Стеффен
Статистика
€ 1,50 млн
Зак Стеффен - статистика
Колорадо
2 апреля 1995 (31)
#1 | Вратарь
191 см
США
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США. МЛС 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
1' - 90'
77'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 90'
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