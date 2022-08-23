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    Макс Ааронс - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Макс
    Фамилия Ааронс
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 2000 (23 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    88'
    25.02.2023 1' - 73' Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 90' Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    90'
    14.02.2023 1' - 90' Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    57'
    04.02.2023 1' - 90' Норвич Сити 0:3 Бернли Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 46' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
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