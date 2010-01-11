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    Рафик Саифи - статистика

    Нападающий
    Имя Рафик
    Фамилия Саифи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2010 85' -90' Нигерия 1:0 Алжир
    28.01.2010 Был в запасе Алжир 0:4 Египет
    24.01.2010 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:3 Алжир
    14.01.2010 80' -90' Мали 0:1 Алжир
    11.01.2010 1' -63' Малави 3:0 Алжир
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