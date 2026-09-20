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€ 1,50 млн

Юта Накаяма - статистика

Црвена Звезда
16 февраля 1997 (29)
#3 | Защитник
181 см
Япония
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
3 : 0
20.09.2026
Раднички
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
1 : 2
17.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
52'
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 1
13.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 3 тур
Радник
0 : 0
10.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 1
06.09.2026
Партизан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матида Зельвия
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, Финал
Аль-Ахли
1 : 0
25.04.2026
Матида Зельвия
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/2 финала
Матида Зельвия
1 : 0
21.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Матида Зельвия
1 : 0
17.04.2026
Аль-Иттихад
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Матида Зельвия
1 : 0
10.03.2026
Канвон
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Канвон
0 : 0
03.03.2026
Матида Зельвия
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Матида Зельвия
3 : 2
17.02.2026
Чэнду Жунчэн
62' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
10.02.2026
Матида Зельвия
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Матида Зельвия
3 : 1
09.12.2025
Ульсан Хендэ
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Канвон
1 : 3
25.11.2025
Матида Зельвия
1' - 90'
76'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Матида Зельвия
1 : 2
04.11.2025
Мельбурн Сити
1' - 90'
55'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
0 : 2
21.10.2025
Матида Зельвия
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Джохор
0 : 0
30.09.2025
Матида Зельвия
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
1' - 90'
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