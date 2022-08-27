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    Себастьян Мендес - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Мендес
    Команда Орландо Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орландо Сити 13 0 0 1 0
    Лос-Анджелес 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:3
    (3:0)п    		 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    30.10.2022 77' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    21.10.2022 90' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    10.10.2022 78' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    02.10.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.09.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    11.09.2022 81' -90' Даллас (Даллас) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    05.09.2022 83' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    01.09.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.08.2022 50' -90' Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.08.2022 1' -64' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.08.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    14.08.2022 74' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:0 Шарлотт (Шарлотт)
    07.08.2022 64' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.07.2022 63' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    24.07.2022 86' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.07.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    14.07.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    05.07.2022 1' -46' Орландо Сити (Орландо) 3:5 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    25.06.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Орландо Сити (Орландо)
    19.06.2022 79' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    16.06.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    29.05.2022 1' -75' Орландо Сити (Орландо) 1:3 Даллас (Даллас)
    12'
    23.05.2022 90' -90' Остин (Остин) 2:2 Орландо Сити (Орландо)
    14.05.2022 87' -90' Торонто (Торонто) 0:1 Орландо Сити (Орландо)
    07.05.2022 1' -57' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    01.05.2022 75' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    24.04.2022 82' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    17.04.2022 89' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Орландо Сити (Орландо)
    09.04.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    03.04.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.03.2022 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:1 Орландо Сити (Орландо)
    13.03.2022 88' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    06.03.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Орландо Сити (Орландо)
    27.02.2022 76' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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