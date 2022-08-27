Себастьян Мендес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орландо Сити
|13
|0
|0
|1
|0
|Лос-Анджелес
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.10.2022
|77' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|21.10.2022
|90' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|10.10.2022
|78' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.09.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|11.09.2022
|81' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|05.09.2022
|83' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|27.08.2022
|50' -90'
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.08.2022
|1' -64'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.08.2022
|74' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|07.08.2022
|64' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.07.2022
|63' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.07.2022
|86' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|05.07.2022
|1' -46'
|Орландо Сити (Орландо)
|3:5
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Орландо Сити (Орландо)
|19.06.2022
|79' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|29.05.2022
|1' -75'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:3
|Даллас (Даллас)
|12'
|23.05.2022
|90' -90'
|Остин (Остин)
|2:2
|Орландо Сити (Орландо)
|14.05.2022
|87' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Орландо Сити (Орландо)
|07.05.2022
|1' -57'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|01.05.2022
|75' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|24.04.2022
|82' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:3
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|17.04.2022
|89' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Орландо Сити (Орландо)
|09.04.2022
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.03.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Орландо Сити (Орландо)
|13.03.2022
|88' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:0
|Орландо Сити (Орландо)
|27.02.2022
|76' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)