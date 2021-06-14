Вильям Тесильо - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Тесильо
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барранкилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Тесильо
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барранкилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колумбия
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2021
|1' -90'
|Колумбия
|3:2
|Перу
|07.07.2021
|1' -46'
|Аргентина
|1:1
(3:2)п
|Колумбия
|04.07.2021
|1' -89'
|Уругвай
|0:0
(2:4)п
|Колумбия
|24.06.2021
|1' -89'
|Бразилия
|2:1
|Колумбия
|21.06.2021
|1' -89'
|Колумбия
|1:2
|Перу
|18.06.2021
|1' -90'
|Колумбия
|0:0
|Венесуэла
|14.06.2021
|45' -90'
|Колумбия
|1:0
|Эквадор