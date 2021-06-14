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    Вильям Тесильо - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Вильям
    Фамилия Тесильо
    Команда Леон
    Состав Основной
    Родной город Барранкилья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1990 (33 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колумбия 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2021 1' -90' Колумбия 3:2 Перу
    07.07.2021 1' -46' Аргентина 1:1
    (3:2)п    		 Колумбия
    04.07.2021 1' -89' Уругвай 0:0
    (2:4)п    		 Колумбия
    24.06.2021 1' -89' Бразилия 2:1 Колумбия
    21.06.2021 1' -89' Колумбия 1:2 Перу
    18.06.2021 1' -90' Колумбия 0:0 Венесуэла
    14.06.2021 45' -90' Колумбия 1:0 Эквадор
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