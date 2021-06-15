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    Рубен Кордано - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Рубен
    Фамилия Кордано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 октября 1998 (24 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2021 Был в запасе Боливия 1:4 Аргентина
    25.06.2021 Был в запасе Боливия 0:2 Уругвай
    19.06.2021 Был в запасе Чили 1:0 Боливия
    15.06.2021 1' -89' Парагвай 3:1 Боливия
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