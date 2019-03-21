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    Энтони Георгиу - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Энтони
    Фамилия Георгиу
    Команда Леванте
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2019 Был в запасе Кипр 0:5 Россия
    06.09.2019 Был в запасе Кипр 1:1 Казахстан
    11.06.2019 1' -46' Россия 1:0 Кипр
    08.06.2019 66' -90' Шотландия 2:1 Кипр
    87'
    24.03.2019 Был в запасе Кипр 0:2 Бельгия
    21.03.2019 1' -90' Кипр 5:0 Сан-Марино
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