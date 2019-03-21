Энтони Георгиу - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Георгиу
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Георгиу
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кипр
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2019
|Был в запасе
|Кипр
|0:5
|Россия
|06.09.2019
|Был в запасе
|Кипр
|1:1
|Казахстан
|11.06.2019
|1' -46'
|Россия
|1:0
|Кипр
|08.06.2019
|66' -90'
|Шотландия
|2:1
|Кипр
|87'
|24.03.2019
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Бельгия
|21.03.2019
|1' -90'
|Кипр
|5:0
|Сан-Марино