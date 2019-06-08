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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Кипр
Шотландия - Кипр: обзор матча 08 июня 2019
Шотландия
08.06.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кипр
61'
Э. Робертсон
89'
О. Бурк
87'
Я. Кусулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Кипр
ГОЛ! 2:1!
О. Бурк
89'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. МакГрегор
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Я. Кусулос
Пас отдал
Э. Георгиу
80'
Замена
И. Питтас
️️️️
А. Макрис
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Д. МакГинн
79'
75'
Желтая карточка
К. Артиматас
Замена
О. Бурк
️️️️
И. Брофи
73'
70'
Замена
Я. Кости
️️️️
М. Шполярич
66'
Замена
Э. Георгиу
️️️️
М. Иоанну
ГОЛ! 1:0!
Э. Робертсон
Пас отдал
Д. МакГинн
61'
26'
Желтая карточка
Н. Иоанну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
0
Иммон Брофи
ЦФ
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
17
Маргаса
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
19
Марк МакНалти
ЦФ
Кипр
1
Константинос Петру
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
13
Яннис Кости
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Энтони Георгиу
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
4-3-2-1
1
Маршалл
3
Робертсон
16
Маккена
4
Малгрю
2
О'Доннелл
23
МакЛин
8
МакГрегор
7
МакГинн
20
Фрейзер
25
Форрест
0
Брофи
3-1-4-2
12
Пардо
17
Маргаса
8
Кусулос
4
Иоанну
16
Шполярич
6
Иоанну
19
Лайфис
18
Артиматас
7
Эфрем
23
Макрис
3
Сотириу
8
МакГрегор
17
Армстронг
17
Армстронг
8
МакГрегор
7
МакГинн
4
Мактоминей
4
Мактоминей
7
МакГинн
0
Брофи
17
Бурк
17
Бурк
0
Брофи
23
Макрис
9
Питтас
9
Питтас
23
Макрис
16
Шполярич
13
Кости
13
Кости
16
Шполярич
6
Иоанну
11
Георгиу
11
Георгиу
6
Иоанну
Остались в запасе
Шотландия
Кипр
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
19
Марк МакНалти
ЦФ
1
Константинос Петру
ВР
7
Минас Антониу
ПП
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Остались в запасе
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
19
Марк МакНалти
ЦФ
Остались в запасе
1
Константинос Петру
ВР
7
Минас Антониу
ПП
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Статистика матча Шотландия - Кипр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Ола Хоббер Нильсен
Стадион:
Хэмпден Парк
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