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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Бельгия
Кипр - Бельгия: обзор матча 24 марта 2019
Кипр
24.03.2019, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 2 тур
0 : 2
Завершен
Бельгия
10'
Э. Азар
18'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Бельгия
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Т. Азар
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
17
Маргаса
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
15
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Энтони Георгиу
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-4-1
12
Пардо
2
Жуниор
4
Иоанну
8
Кусулос
4
Меркис
17
Маргаса
18
Артиматас
7
Эфрем
19
Лайфис
7
Антониу
15
Папулис
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Вермален
21
Кастань
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
19
Дендокер
8
Тилеманс
10
Азар
16
Азар
23
Батшуайи
14
Мертенс
Остались в запасе
Кипр
Бельгия
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Энтони Георгиу
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Энтони Георгиу
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Кипр - Бельгия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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