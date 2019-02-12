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    Фернандо - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Андраде
    Фамилия дос Сантос
    Команда Порту
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.2019 78' -90' Порту (Порту) 1:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    09.04.2019 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Порту (Порту)
    06.03.2019 78' -90' Порту (Порту) 3:1 Рома (Рим)
    12.02.2019 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Порту (Порту)
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