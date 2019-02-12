Фернандо - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Андраде
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Андраде
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2019
|78' -90'
|Порту (Порту)
|1:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Порту (Порту)
|06.03.2019
|78' -90'
|Порту (Порту)
|3:1
|Рома (Рим)
|12.02.2019
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Порту (Порту)