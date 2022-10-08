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    Лисандро Магальян - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Лисандро
    Фамилия Магальян
    Команда Эльче
    Состав Основной
    Родной город Ла-Плата
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 55' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    55'
    19.02.2023 1' - 46' Эльче 0:1 Эспаньол Испания. Примера, 22 тур
    15.02.2023 1' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 1' - 90' Эльче 3:1 Вильярреал Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    09.11.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    22.10.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    16.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    08.10.2022 Был в запасе Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    01.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    10.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 5:0 Херенвен (Херенвен)
    03.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Камбур (Лиуварден)
    28.08.2022 86' -90' Утрехт (Утрехт) 0:2 Аякс (Амстердам)
    21.08.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    06.08.2022 74' -90' Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
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