Лисандро Магальян - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Лисандро
|Фамилия
|Магальян
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лисандро
|Фамилия
|Магальян
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 55'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|55'
|19.02.2023
|1' - 46'
|Эльче
|0:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 22 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эльче
|3:1
|Вильярреал
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|86' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|06.08.2022
|74' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)