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Лисандро Магальян
Статистика
€ 1 млн
Лисандро Магальян - статистика
Велес Сарсфилд
27 сентября 1993 (32), Ла-Плата
#16 | Защитник
185 см
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Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 7 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
29.08.2026
Велес Сарсфилд
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пумас
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок лиг Северной Америки, 1 тур
Монреаль
2 : 2
23.07.2023
Пумас
1' - 90'
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