Бариш Алиджи - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Бариш
|Фамилия
|Алиджи
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Бариш
|Фамилия
|Алиджи
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:0
|Фенербахче (Стамбул)
|29.11.2018
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|0:0
|Динамо (Загреб)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Спартак Тр (Трнава)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Фенербахче (Стамбул)