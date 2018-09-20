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    Бариш Алиджи - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Бариш
    Фамилия Алиджи
    Команда Генчлербирлиги
    Состав Основной
    Родной город Измир
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июня 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 1:0 Фенербахче (Стамбул)
    29.11.2018 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 0:0 Динамо (Загреб)
    08.11.2018 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:0 Андерлехт (Брюссель)
    04.10.2018 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:0 Спартак Тр (Трнава)
    20.09.2018 Был в запасе Динамо (Загреб) 4:1 Фенербахче (Стамбул)
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