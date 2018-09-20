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    Жуниор Брандао - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Жуниор
    Фамилия Брандао
    Команда Персеполис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 1996 (27 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Лудогорец (Разград) 1:1 Цюрих (Цюрих)
    29.11.2018 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:1 Лудогорец (Разград)
    04.10.2018 1' -90' Цюрих (Цюрих) 1:0 Лудогорец (Разград)
    37'
    20.09.2018 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:3 Байер (Леверкузен)
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