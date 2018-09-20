Жуниор Брандао - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Брандао
|Команда
|Персеполис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Брандао
|Команда
|Персеполис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|04.10.2018
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:0
|Лудогорец (Разград)
|37'
|20.09.2018
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:3
|Байер (Леверкузен)