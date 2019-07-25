Эмилио Зелая - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эмилио
|Фамилия
|Зелая
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Эмилио
|Фамилия
|Зелая
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:4
|ПСВ (Эйндховен)
|22.08.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Аполлон (Лимассол)
|15.08.2019
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Аустрия (Вена)
|01.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|18' 29'
|25.07.2019
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)
|29'